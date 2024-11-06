استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، عصر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مقر الإسعاف والطوارئ غرب مدينة غزة.

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وبحسب مصادر طبية، استشهد أيضا مواطنان جراء قصف الاحتلال منطقة مشروع رفح جنوب القطاع.