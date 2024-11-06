 
الأربعاء 2024-11-06 06:39 م
 

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

قصف على غزة
غزة
الأربعاء، 06-11-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، عصر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مقر الإسعاف والطوارئ غرب مدينة غزة.

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وبحسب مصادر طبية، استشهد أيضا مواطنان جراء قصف الاحتلال منطقة مشروع رفح جنوب القطاع.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا بعد استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة العقاد في خربة العدس شمالي مدينة رفح .

 
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