استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

وبحسب مصادر طبية، استشهد أيضا مواطنان جراء قصف الاحتلال منطقة مشروع رفح جنوب القطاع.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا بعد استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة العقاد في خربة العدس شمالي مدينة رفح .
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