استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 332 في قطاع غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيد و135,957 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
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