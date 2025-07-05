استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 332 في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة 332 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.