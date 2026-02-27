استطلاع: 57% من الأميركيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة الأميركية، أن 57 بالمئة من المشاركين أعلنوا دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب أحدث استطلاع لشركة الأبحاث الأميركية "غالوب"، لوحظ تغير ملحوظ في مواقف الأميركيين تجاه إسرائيل وفلسطين مقارنة بالسنوات السابقة.