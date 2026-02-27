الجمعة 2026-02-27 08:18 م

استطلاع: 57% من الأميركيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
 
الجمعة، 27-02-2026 06:10 م

الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة الأميركية، أن 57 بالمئة من المشاركين أعلنوا دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

اضافة اعلان

 

وبحسب أحدث استطلاع لشركة الأبحاث الأميركية "غالوب"، لوحظ تغير ملحوظ في مواقف الأميركيين تجاه إسرائيل وفلسطين مقارنة بالسنوات السابقة.


وأشار 65 بالمئة من الديمقراطيين إلى تعاطفهم مع فلسطين مقابل 17 بالمئة مع إسرائيل دون تسجيل تغير في آراء هذه الشريحة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتا

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل العثور على جثة شاب في إربد

قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بزيارة مفاجئة إلى كفتيريا مستشفى البشير، خلال فترة الإفطار ، حيث تفقد كفتيريا المستشفى التي تقدم وجبات الإفطار للموظفين والمرضى ، واطلع على آلية إعداد وجبات الإف

أخبار محلية البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات

السفير أكرم الحراحشة

أخبار محلية السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

فاعليات في الزرقاء تؤكد وقوفها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الفكر المتطرف

أخبار محلية انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء

قرابة 72 ألف شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

إجمالي الدين العالمي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية 2025

أسواق ومال إجمالي الدين العالمي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية 2025



 






الأكثر مشاهدة