استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- أفاد استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية ان %61.5 من الإسرائيليين يدعمون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل 23.9% فقط يعارضونه.

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وبين الاستطلاع ان %59.8 يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب.