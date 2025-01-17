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استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 17-01-2025 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية ان %61.5 من الإسرائيليين يدعمون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل 23.9% فقط يعارضونه.

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وبين الاستطلاع ان %59.8 يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب.


وأضاف ان %58.8 من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بعد تنفيذ الاتفاق.

 
gnews

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