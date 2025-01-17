استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة

وبين الاستطلاع ان %59.8 يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب.
وأضاف ان %58.8 من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بعد تنفيذ الاتفاق.
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