 
السبت 2025-02-01 11:26 ص
 

استعدادات بغزة لتسليم 3 إسرائيليين ضمن دفعة التبادل الرابعة

مقاتلون من كتائب القسام ينتشرون في خان يونس استعدادا للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين
مقاتلون من كتائب القسام ينتشرون في خان يونس استعدادا للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين
السبت، 01-02-2025 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت الاستعدادات في قطاع غزة للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين لدى كتائب القسام، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ينتظر أن يبدأ اليوم السبت تشغيل معبر رفح.اضافة اعلان


وانتشر مقاتلون من كتائب القسام في ميناء غزة وخان يونس صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أمس أسماء الأسرى الثلاثة المشولين بهذه الدفعة، وهم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

وكانت فصائل المقاومة أفرجت أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.

وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي القطاع.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء أمس الجمعة أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن مسار نقل الأسرى وموعد الافراج عنهم قد تحدد بالفعل.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن تسلم حماس الأسير كيث سيغال في جباليا، بينما سيتم تسليم الأسيرين ياردين بيباس وعوفر كالدرون/ في خان يونس، ظهر اليوم.

كما أكد أن مسار الإفراج سيكون كالمعتاد حيث ينقل الصليب الأحمر الأسرى إلى نقطة الالتقاء ثم إلى قاعدة رعيم العسكرية وتنقل المروحيات العسكرية الأسرى إلى المستشفيات حسب حالتهم الصحية.

من جهته، أوضح مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن قائمة الأسرى الاسرائيليين التي سلمت للاحتلال للإفراج عنهم اليوم تشمل أسيرا من المرضى التسعة.

الجزيرة
 
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