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استعدادات في غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت مشاهد مصورة بدء الاستعدادات في قطاع غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين اليوم السبت.

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وأمس الجمعة أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم اليوم السبت، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتزم الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

 
gnews

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