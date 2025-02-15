استعدادات في غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين

الوكيل الإخباري- أظهرت مشاهد مصورة بدء الاستعدادات في قطاع غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين اليوم السبت.

اضافة اعلان



وأمس الجمعة أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم اليوم السبت، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتزم الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.