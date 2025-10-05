استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. تدمير كامل لجامعة الأزهر

وأفادت مصادر اعلامية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
-
