استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. تدمير كامل لجامعة الأزهر

الوكيل الإخباري- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي،قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة.

