الأحد 2025-10-05 10:49 ص
 

استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. تدمير كامل لجامعة الأزهر

15 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
غزة
 
الأحد، 05-10-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي،قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

 
 
