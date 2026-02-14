استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وإصابات بالرصاص في غزة

11:35 ص

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار عمليات نسف مبانٍ في أنحاء متفرقة.





وأفادت تقارير نقلاً عن مصادر طبية، بإصابة طفلة برصاص الاحتلال العشوائي باتجاه خيام النازحين قرب محور "نتساريم" وسط القطاع.



وأضافت المصادر ذاتها، أن فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.



وأشارت إلى إصابة فلسطيني يبلغ من العمر (60 عاماً) بطلق ناري في القدم، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.



ويواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ وشن غارات في مناطق بمدينة غزة، وشرق خان يونس، ورفح، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

