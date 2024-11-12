 
الثلاثاء 2024-11-12 08:54 م
 

استهداف فلسطينيين ينتظرون المساعدات شمال غرب مدينة غزة

غزة
غزة
الثلاثاء، 12-11-2024 07:24 م

الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة ان الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى سكنيا كان داخله عدد من منتظري المساعدات شمال غربي مدينة غزة.

اضافة اعلان


وأضاف انهم يوجهون مناشدات للسماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى شمال غربي مدينة غزة من أجل انتشال الشهداء والجرحى.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله يهاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية بمسيرات انقضاضية

تعبيرية

عربي ودولي 9 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس

ارشيفية

عربي ودولي هيئة البث الإسرائيلية: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية بلبنان

ترمب

فلسطين إسرائيل اليوم: سنحصل على حكومة الأحلام مع إدارة ترمب

تعبيرية

عربي ودولي الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن

أخبار محلية الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن باللويبدة

غزة

فلسطين استهداف فلسطينيين ينتظرون المساعدات شمال غرب مدينة غزة



 


الأكثر مشاهدة