 
الثلاثاء 2025-03-18 07:01 ص
 

اسرائيل تستأنف عدوانها على غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:57 ص

الوكيل الإخباري-  استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة فجر اليوم الثامن عشر من رمضان  وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين.

وأسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 200 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان فجر الثلاثاء، أن استئناف الحرب يأتي عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث رئيس الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء.


 وافاد البيت الأبيض ان "إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة".

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و قالت حركة حماس في بيان، أن " نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قراراً بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى (الإسرائيليين) في غزة إلى مصير مجهول".
 
 وبدأ في 19 كانون الثاني الماضي، تطبيق وقف لإطلاق النار في غزة تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من آذار من دون توافق بشأن المراحل التالية.

وانطلق العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بعد ساعات من هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، واستمر مدى 15 شهرا .

 
 
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