اسرائيل تستأنف عدوانها على غزة

الوكيل الإخباري- استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة فجر اليوم الثامن عشر من رمضان وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين.



وأسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 200 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة.



وادعى مكتب نتنياهو في بيان فجر الثلاثاء، أن استئناف الحرب يأتي عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث رئيس الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء.





وافاد البيت الأبيض ان "إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة".

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