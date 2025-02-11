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اشتباكات أثناء توغل الاحتلال الإسرائيلي بالحي الشرقي بجنين

مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء عملية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة
مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء عملية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة
الثلاثاء، 11-02-2025 12:12 م
الوكيل الإخباري-   وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه في يومه الـ22 شمال الضفة الغربية المحتلة، ليشمل الحي الشرقي من مدينة جنين.اضافة اعلان


واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في جنين، واعتلى قناصته عمارات سكنية، وسط تجريف وتدمير للبنية التحتية من قبل جرافات إسرائيلية.

وقال شهود عيان إن الجرافات العسكرية دمرت مركبات ومحال تجارية في الحي الشرقي.

كما اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي، وسمع دوي انفجار في الحي الشرقي في جنين تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت مصادر أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين عقب اقتحامه بلدة جبع جنوبي جنين.

وأفادت المصادر أيضا بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير إبزيع غرب مدينة رام الله ونشرت قوة في عدد من شوارعها.

وقالت لجنة طوارئ مخيم الفارعة في محافظة طوباس إن قوات الاحتلال تواصل منع إدخال الإمدادات وطواقم الإسعاف إلى المخيم.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، مما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني، حيث استشهد 5 فلسطينيين، في حين بدأ في الثاني من فبراير/شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون ويواصل عمليته في مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسع الجيش الإسرائيلي عدوانه ليشمل مخيم نور شمس، شرق المدينة.

الجزيرة
 
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