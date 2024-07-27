اشتباكات بين امن السلطة ومواطنين وأفراد من كتيبة طوباس

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الوكيل الاخباري- اندلعت ، ليل الجمعة / السبت ، مواجهات بين مواطنين وعناصر من أمن السلطة الفلسطينية في بيت لحم من جهة ، و أمن السلطة وأفراد من كتيبة طوباس من جهة أخرى.





وأفادت مصادر فلسطينية ، باندلاع مواجهات بين مواطنين وعناصر من أمن السلطة الفلسطينية في بيت لحم مع مرور مظاهرة قرب مقر جهاز الأمن.