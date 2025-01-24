 
الجمعة 2025-01-24 03:02 ص
 

اشتباكات بين مقاومين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 24-01-2025 02:46 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر للجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية عقب حصارها مقاومين في يعبد غربي جنين.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المقاومين أثناء اعتقالهم في جنين.
 
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