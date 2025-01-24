اشتباكات بين مقاومين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المقاومين أثناء اعتقالهم في جنين.
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