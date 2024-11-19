اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن اشتباكات تدور بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وذكرت تلك المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية ودهمت منازل فلسطينيين هناك.