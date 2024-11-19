اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين

وذكرت تلك المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية ودهمت منازل فلسطينيين هناك.
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