اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة إسرائيلية لمنزل غرب جنين

وأضافت المصادر أن القوة الإسرائيلية تطلق النار بكثافة تجاه منزل عائلة الشهيد أحمد مساد في برقين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصار المنزل.
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