اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة إسرائيلية لمنزل غرب جنين

09:06 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية لمنزل في بلدة برقين غرب جنين. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن القوة الإسرائيلية تطلق النار بكثافة تجاه منزل عائلة الشهيد أحمد مساد في برقين.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصار المنزل.