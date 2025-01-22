 
الأربعاء 2025-01-22 09:20 م
 

اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة إسرائيلية لمنزل غرب جنين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية لمنزل في بلدة برقين غرب جنين.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن القوة الإسرائيلية تطلق النار بكثافة تجاه منزل عائلة الشهيد أحمد مساد في برقين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصار المنزل.
 
gnews

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