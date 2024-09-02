اشتباكات عنيفة في جنين بين فلسطينيين والاحتلال

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين.
كما أفاد المراسل بأن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف الاحتلال موقعا في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.
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