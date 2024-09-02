اشتباكات عنيفة في جنين بين فلسطينيين والاحتلال

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة في منطقة جنين.

اضافة اعلان



وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين.