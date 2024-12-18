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اشتباكات في نابلس وعملية ليلية واسعة بالضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية سابقة في محيط مخيم بلاطة بنابلس
جنود إسرائيليون خلال عملية سابقة في محيط مخيم بلاطة بنابلس
الأربعاء، 18-12-2024 03:00 م
الوكيل الإخباري-   اشتبك مقاومون في وقت مبكر اليوم الأربعاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة نابلس، بينما تحدثت صحيفة إسرائيلية عن عملية ليلية واسعة تخللتها اشتباكات واعتقالات في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن هناك اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس ومحيط رام الله.

وكانت مصادر أفادت باندلاع الاشتباكات بعيد توغل قوات إسرائيلية في نابلس ومخيماتها انطلاقا من حاجز الطور.

كما قالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات بدأت بالتزامن مع اقتحام قوة إسرائيلية محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس التي تقع شمالي الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب في الوجه نتيجة محاولة دهسه من آلية عسـكرية إسرائيلية في المنطقة الغربية بنابلس.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر القديم وبلدة روجيب شرق نابلس ومحيط مخيم العين غربها.

وأفادت مصادر فلسطينية بإطلاق النار على حافلتين كان يستقلهما مستوطنون في المدينة، من دون ورود أنباء عن إصابات في صفوفهم.

الجزيرة
 
gnews

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