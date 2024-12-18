اشتباكات في نابلس وعملية ليلية واسعة بالضفة

وأضافت الصحيفة أن هناك اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس ومحيط رام الله.
وكانت مصادر أفادت باندلاع الاشتباكات بعيد توغل قوات إسرائيلية في نابلس ومخيماتها انطلاقا من حاجز الطور.
كما قالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات بدأت بالتزامن مع اقتحام قوة إسرائيلية محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس التي تقع شمالي الضفة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب في الوجه نتيجة محاولة دهسه من آلية عسـكرية إسرائيلية في المنطقة الغربية بنابلس.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر القديم وبلدة روجيب شرق نابلس ومحيط مخيم العين غربها.
وأفادت مصادر فلسطينية بإطلاق النار على حافلتين كان يستقلهما مستوطنون في المدينة، من دون ورود أنباء عن إصابات في صفوفهم.
الجزيرة
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