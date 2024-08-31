اشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتالا صعبا يدور بين الجيش والمسلحين في جنين.
وأضافت أن المسلحين في جنين يستخدمون في القتال مع الجيش الإسرائيلي -لأول مرة- صواريخ محمولة على الكتف من المحتمل أنها مهربة من إيران.
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