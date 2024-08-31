 
السبت 2024-08-31 06:15 م
 

 

اشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين

آليات الاحتلال
آليات الاحتلال
السبت، 31-08-2024 03:56 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مستمرة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جنين.اضافة اعلان


وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتالا صعبا يدور بين الجيش والمسلحين في جنين.

وأضافت أن المسلحين في جنين يستخدمون في القتال مع الجيش الإسرائيلي -لأول مرة- صواريخ محمولة على الكتف من المحتمل أنها مهربة من إيران.
 
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