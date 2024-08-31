اشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين

03:56 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مستمرة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جنين. اضافة اعلان





وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتالا صعبا يدور بين الجيش والمسلحين في جنين.



وأضافت أن المسلحين في جنين يستخدمون في القتال مع الجيش الإسرائيلي -لأول مرة- صواريخ محمولة على الكتف من المحتمل أنها مهربة من إيران.