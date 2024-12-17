اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بسبب مسيرات الاحتلال

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اشتعال النيران في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان بعد إلقاء طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المستشفى.
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