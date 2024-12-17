 
الثلاثاء 2024-12-17 04:36 ص
 

اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بسبب مسيرات الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 02:57 ص
الوكيل الإخباري-   ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنابل على بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المستشفى.اضافة اعلان


وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اشتعال النيران في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان بعد إلقاء طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المستشفى.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بسبب مسيرات الاحتلال

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء

متظاهرون من أنصار الحوثيين

عربي ودولي الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن

ارشيفية

عربي ودولي روسيا: السوريون هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم

بشار الاسد وماهر الأسد

عربي ودولي هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر حماس مجددا ويطالبها بالإفراج عن المحتجزين

القائد العام العامة للإدارة السياسية الجديدة في سورية أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم خريسة والسهل بمدينة يطا جنوبي الخليل



 




الأكثر مشاهدة