اشتعال النيران في مستشفى كمال عدوان بسبب مسيرات الاحتلال

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الوكيل الإخباري- ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنابل على بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المستشفى. اضافة اعلان





وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اشتعال النيران في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان بعد إلقاء طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المستشفى.