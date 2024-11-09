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اعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة الثمار في بورين جنوب نابلس

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون، في قرية بورين جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر ، بأن عددا من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في بورين، واعتدوا عليهم، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم، وسرقوا الثمار.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد الفلسطينية حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.

وفا

 
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