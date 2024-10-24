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اعتراض مسيرة في سماء طبريا من دون دوي صفارات الإنذار

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 24-10-2024 02:40 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتراض مسيّرة في سماء مدينة طبريا من دون دوي صفارات الإنذار.اضافة اعلان


وأشارت تلك الوسائل لتحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان تحسبا لمزيد من المسيرات.
 
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