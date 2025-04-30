الأربعاء 2025-04-30 09:30 ص
 

اعتقالات واسعة بالضفة ومستوطنون يقتحمون بلدة قرب القدس

جنود إسرائيليون يعتقلون طفلًا فلسطينيًا في الخليل خلال حملة نفذوها في المدينة قبل أسبوعين
جنود إسرائيليون يعتقلون طفلًا فلسطينيًا في الخليل خلال حملة نفذوها في المدينة قبل أسبوعين
 
الأربعاء، 30-04-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، حملة اعتقالات خلال اقتحامات جديدة لمدن وبلدات في الضفة الغربية، بينما اقتحم مستوطنون بلدة قرب القدس المحتلة.اضافة اعلان


ونفذت قوات الاحتلال على مدى ساعات اقتحامات لمدن وبلدات من طولكرم وقلقيلية شمالًا إلى الخليل جنوبًا.

وقالت مصادر إن قوة إسرائيلية اعتقلت 20 فلسطينيًا أثناء اقتحامها قرية الطبقة جنوب مدينة دورا في الخليل.

وفي شمالي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي أحياء في مدينة قلقيلية واعتقل ما لا يقل عن شخصين.
كما شملت الاقتحامات في قلقيلية بلدتي عزون وحجّة شرق المدينة.

وفي منطقة طولكرم القريبة، توغلت قوة إسرائيلية في بلدة عنبتا واعتقلت شابًا، وفقًا لمصادر فلسطينية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قريوت جنوب نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وفي جنين شمالي الضفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابًا فلسطينيًا اعتُقل مساء أمس من قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة.

الجزيرة
 
gnews

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