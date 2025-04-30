اعتقالات واسعة بالضفة ومستوطنون يقتحمون بلدة قرب القدس

ونفذت قوات الاحتلال على مدى ساعات اقتحامات لمدن وبلدات من طولكرم وقلقيلية شمالًا إلى الخليل جنوبًا.
وقالت مصادر إن قوة إسرائيلية اعتقلت 20 فلسطينيًا أثناء اقتحامها قرية الطبقة جنوب مدينة دورا في الخليل.
وفي شمالي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي أحياء في مدينة قلقيلية واعتقل ما لا يقل عن شخصين.
كما شملت الاقتحامات في قلقيلية بلدتي عزون وحجّة شرق المدينة.
وفي منطقة طولكرم القريبة، توغلت قوة إسرائيلية في بلدة عنبتا واعتقلت شابًا، وفقًا لمصادر فلسطينية.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قريوت جنوب نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.
وفي جنين شمالي الضفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابًا فلسطينيًا اعتُقل مساء أمس من قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة.
الجزيرة
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