اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

01:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760943 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 28 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم مرضى وجرحى، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم. اضافة اعلان





وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير الحطب، شرقي مدينة نابلس، واعتقلت 15 مواطنًا فلسطينياً، تزامنًا مع تحقيق ميداني وتفتيش واسع للمنازل.



كما اقتحمت مناطق متفرقة من الضفة والقدس، واعتقلت 13 مواطنًا فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون.



كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا قيد الإنشاء في بلدة دار صلاح شرق مدينة بيت لحم، بحجة البناء دون ترخيص.



وأفاد مجلس بلدي دار صلاح في بيان، بأن المنزل تبلغ مساحته 200 متر مربع، وشرعت جرافات الاحتلال بهدمه قرب منتجع مراد السياحي، بعد اقتحام المنطقة بمركبات عسكرية وجرافتين، ومنعت السكان من الوصول إليها.



كما فجّرت قوات الاحتلال منزل الأسير الجريح أحمد أبو الرب، منفذ عملية بيسان، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.



وأفادت بلدية قباطية في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الداموني في البلدة، وداهمت منزل عائلة أبو الرب قبل تفجيره، بعد أن أُخطر أفراد العائلة سابقًا بقرار مصادرة وإغلاق المنزل تمهيدًا لهدمه.



وأشارت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة للسلطة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال نفذت 538 عملية هدم خلال عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، في ارتفاع غير مسبوق يهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.



إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

تم نسخ الرابط





