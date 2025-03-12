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اعتقالات وهدم منازل في طولكرم بالضفة الغربية

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) الأربعاء، حملة اعتقالات، وعمليات هدم، وتحويل مبانٍ سكنية إضافية إلى ثكنات عسكرية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط خيري حنون من محيط مخيم نور شمس، فيما اعتقلت المواطنة سعاد السلمان "عودة" (41 عاما) بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم وتخريب محتوياته.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تضمنت آليات ثقيلة وجرافات نحو مخيم نور شمس، حيث شرعت بعمليات هدم متواصلة للمنازل والمباني في حارة المنشية، استكمالا لتنفيذ مخططها بهدم عشرات المنازل بذريعة شق طريق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت صباحا عددا من العائلات على مغادرة منازلها بالقوة بعد مداهمتها في حارة جبل النصر في مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف لترويع المواطنين.

كما طاردت قوات الاحتلال المواطنين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في مخيم طولكرم، وهددتهم بالاعتقال وإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إلى منزله سواء رجال أو نساء.
 
 
gnews

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عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

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