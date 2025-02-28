اعتقال شابين في جنين ورام الله

01:05 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722174 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بيت ريما شمال غرب رام الله وسط الضفة، وفق المصادر نفسها.