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اعتقال شابين في جنين ورام الله

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 28-02-2025 01:05 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بيت ريما شمال غرب رام الله وسط الضفة، وفق المصادر نفسها.
 
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