اعتقال ضابط بجيش الاحتلال متورط في قضية التسريبات الأمنية

ولم يفصح جيش الاحتلال عن هوية الضابط المعتقل، لكنه أكد أنه اعتقله خلال وجوده في إجازته، دون تفاصيل.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أنه جرى اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وثلاثة أشخاص آخرين، في قضية التسريبات الأمنية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بأحد المدارس الفلسطينية على إخلائها
-
43374 شهيدا و102261 مصابا منذ بدء الحرب على غزة
-
شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة
-
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني تواليا
-
مظاهرة ضخمة في واشنطن لإنهاء "الابادة الجماعية"
-
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا
-
مستعمرون يهاجمون مدينة البيرة ويحرقون عددا من المركبات
-
قصف عنيف على غزة.. شهداء وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض