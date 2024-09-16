اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن في باب العامود

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتقال 10 من أسرة منفذ عملية الطعن، أمس الأحد في باب العامود، لاستجوابهم. اضافة اعلان





وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود في القدس.



وتأتي عملية الطعن، وسط تصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من طرف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر إجمالا عن استشهاد المئات في الضفة وإصابة الآلاف.