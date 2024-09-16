 
الإثنين 2024-09-16 02:48 م
 
 

اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن في باب العامود

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 16-09-2024 01:08 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتقال 10 من أسرة منفذ عملية الطعن، أمس الأحد في باب العامود، لاستجوابهم.اضافة اعلان


وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود في القدس.

وتأتي عملية الطعن، وسط تصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من طرف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر إجمالا عن استشهاد المئات في الضفة وإصابة الآلاف.
 
gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي خلال استقبال الوفد الفرنسي | من المصدر

أخبار محلية الحنيطي يبحث التعاون مع وفد عسكري فرنسي

نتنياهو وغالانت

عربي ودولي من سيحل مكانه؟ نتنياهو يستعد لإقالة غالانت

بوتين

عربي ودولي بوتين يصدر مرسوما بزيادة إجمالي تعداد الجيش

قمح

أسواق ومال مصر تستورد كميات ضخمة من القمح

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

خضار وفواكه

أخبار محلية 964 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في إربد اليوم

الأمير فيصل بن الحسين

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

جانب من المساعدات

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع



 


الأكثر مشاهدة