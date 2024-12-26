اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

وأدى مئات المستوطنين طقوسهم التلمودية في ساحة "قبر يوسف" وسط الصراخ والرقص والموسيقى الصاخبة، حيث رجح سكان محليون أن يكون برفقة المستوطنين شخصيات مسؤولة نظرا للحراسات والمركبات التي تواجدت في المكان.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن آليات الاحتلال العسكرية تمركزت في محيط وداخل بلدة بلاطة البلد، المحاذية لـ "قبر يوسف"، مشيرة الى أن عددا من جنود وقناصة الاحتلال اعتلوا أسطح منازل في المنطقة الشرقية ومنطقة الاقتحام وحولوها إلى نقاط عسكرية، فيما ألقى شبان قنابل حارقة "مولوتوف" على قوات الاحتلال وسط "بلاطة البلد".
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم الصحفي أسيد عمارنة، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات أريحا وقلقيلية ورام الله وطوباس وبيت لحم والقدس كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في مدينة حلحول في الخليل مع شبان أُفرج عنهم لاحقاً.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال والتحقيق الميداني ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
بترا
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