 
الأحد 2024-11-17 11:19 ص
 

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
الأحد، 17-11-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا.اضافة اعلان


وقررت المحكمة المختصة حظر نشر تفاصيل التحقيق وهوية المشتبه بهم لمدة 30 يوماً، حرصاً على سير التحقيقات.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، السبت، عن سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو، في قيساريا، مؤكدين فتح تحقيق مشترك في الواقعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك: "حوالي الساعة 7:30 مساء، تم رصد قنبلتين ضوئيتين تم إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيساريا وسقطتا في باحة المنزل".

وأضافت: "لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث".

اعتبرت الشرطة والشاباك الأمر حادثا مهما يشكل تصعيدا خطيرا وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة.

ولم تذكر الشرطة مصدر إطلاق القنبلة، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "العنف هو تقويض لأساس الديمقراطية الإسرائيلية وعلى السلطات تطبيق القانون وأجهزة الأمن أن تستفيق وتتحرك قبل فوات الأوان".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي (الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الاردن

طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين

فلسطين مجزرة جديدة .. 50 شهيدا في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا

ا

أخبار محلية مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان

أثر الحادث المروع على أحد السيارات

منوعات بينهم 6 من أسرة واحدة .. وفاة 10 في حادث مروري جنوب صنعاء

تعبيرية

أخبار محلية 22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!

ا

عربي ودولي ترودو يدعو إلى التعاون لإنهاء النزاع في أوكرانيا

يؤقؤ

أخبار الشركات البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن

قصف على الضاحية الجنوبية في بيروت

عربي ودولي غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها



 


الأكثر مشاهدة