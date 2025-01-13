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اعلام عبري: اتفاق يتضمن إطلاق سراح 33 محتجزًا في المرحلة الأولى

قصف عنيف على غزة
غزة
الإثنين، 13-01-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 محتجز في المرحلة الأولى.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى.

وبين إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما .
 
gnews

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