اعلام عبري: اتفاق يتضمن إطلاق سراح 33 محتجزًا في المرحلة الأولى

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى.
وبين إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما .
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