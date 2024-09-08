 
الأحد 2024-09-08 11:59 م
 
 

اعلام عبري: اسرائيل تعيد فتح المعابر الحدودية مع الأردن غداً الإثنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
الأحد، 08-09-2024 09:25 م
الوكيل الإخباري-افادت صحيفة يديعوت أحرونوت -نقلا عن مصادر- إن المعابر الحدودية البرية مع الأردن سيعاد فتحها صباح غد الاثنين .اضافة اعلان


وكانت قد أعلنت اسرائيل اغلاق كافة معابرها البرية مع الاردن إثر عملية مقتل ٣ اسرائيليين على جسر اللنبي صباح اليوم الأحد.
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : إعادة فتح جسر الملك حسين غدا وإغلاقه أمام حركة الشحن

اطلاق صواريخ من غزة - ارشيفية

فلسطين دوي صفارات الإنذار بعسقلان إثر إطلاق صاروخ من غزة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية

معبر الكرامة

فلسطين تنويه من المعابر الفلسطينيّة حول إعادة فتح معبر الكرامة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية رسميا.. تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي “الخطة الجديدة”

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اعلام عبري: اسرائيل تعيد فتح المعابر الحدودية مع الأردن غداً الإثنين

عبد المجيد تبون

عربي ودولي فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر

رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أخبار محلية الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن



 


الأكثر مشاهدة





عاجل