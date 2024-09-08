اعلام عبري: اسرائيل تعيد فتح المعابر الحدودية مع الأردن غداً الإثنين

09:25 م

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الوكيل الإخباري- افادت صحيفة يديعوت أحرونوت -نقلا عن مصادر- إن المعابر الحدودية البرية مع الأردن سيعاد فتحها صباح غد الاثنين . اضافة اعلان





وكانت قد أعلنت اسرائيل اغلاق كافة معابرها البرية مع الاردن إثر عملية مقتل ٣ اسرائيليين على جسر اللنبي صباح اليوم الأحد.