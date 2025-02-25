اعلام عبري: الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ صفقة التبادل

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ "صفقة الرهائن"، ولا أحد يرغب في تصعيد الأمور إلى حدّ انهيار الصفقة.



وكانت الصحيفة نقلت في وقت سابق، أمس الاثنين، عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل أبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين المجمدة منذ السبت الماضي، إذا سلّمت حركة حماس جثامين "الرهائن" الأربعة من دون أي مراسم.



وقال المصدر إن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مردّه إلى ما وصفها بمراسم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية.



كما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستكمال صفقة التبادل.



بدورها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن رئيس الشاباك، رونين بار، ومسؤول التفاوض بالجيش، اللواء نيتسان ألون، حذّرا نتنياهو من خطورة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على استمرارية الصفقة.

أما القناة 12 الإسرائيلية، فنقلت عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل متمسكة بمطلب عدم قيام حركة حماس بـ"مراسم تسليم" خلال عمليات تبادل الأسرى.



حجر في البئر

من جانب آخر، نقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن حكومة نتنياهو ألقت حجرًا في البئر، والآن تحاول إخراجه.



وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن في الحكومة من يهتم بمراسم حماس، بدلًا من الاهتمام باستعادة جثث "الرهائن".



كما أكد المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو مهتم بالاتفاق مع حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن دون إنهاء الحرب.

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