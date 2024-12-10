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اعلام عبري: تقدم في مفاوضات غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 07:59 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر إسرائيلية قولها إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "تتقدم بهدوء".

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ووفق المصادر الإسرائيلية التي تحدثت إلى "نيويورك تايمز"، فقد تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس مستعدة للتنازل عن بعض شروطها من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.


وأضافت المصادر أن إسرائيل "طالبت في إطار اقتراح وقف إطلاق النار بأن تبقى قواتها إلى حد كبير في محوري نتساريم ورفح".


وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل "قدمت تنازلات أيضًا بشأن قضية الانسحاب من غزة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل الإضافية.


وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أنه لن يوقف الحرب في قطاع غزة "الآن"، مع استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس.


وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس مع مرور 14 شهرًا على بدء الحرب: "إذا أوقفنا هذه الحرب الآن، ستعود حماس وتنهض وتعيد بناء نفسها وتهاجمنا مجددًا. وهذا ما لا نريد العودة إليه".

 

 

 
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