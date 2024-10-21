اعلام عبري: حماس تنتج قادة جدد

وأشار جاك خوري إلى أن الوضع في غـزة قد يعرض الاسری للخطر بشكل أكبر.
وأضاف: بعد كل اغتـيال لأحد أعضاء المقـاومة كان الجمهور الإسرائيلي يتعرف على أسماء جديدة تصبح بين عشية وضحاها على ألسنة الجميع.
وفي هذا السياق و بخصوص قدرات المقاومة،وبحسب مدير مركز علما صهيوني "طال باري"، فإن حزب الله مستعد لحرب الاستنزاف ضد "إسرائيل" ، لافتاً إلى أن الاستنزاف الذي انعكس في استمرار إطلاق النار والهجمات على "إسرائيل" وازدياد حدتها هو جزء من صورة النصر التي يحملها.
هذا ولقد تحدثت وسائل إعلام صهيونية مرات عديدة عن القوة العسكرية لحزب الله.
ارنا
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