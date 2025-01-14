 
الثلاثاء 2025-01-14 05:21 م
 

اعلام فلسطيني: حدث امني خطير لقوات الاحتلال شمالي القطاع

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 14-01-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-    افادت وسائل اعلام فلسطينية ، عصر الثلاثاء، وقوع حدث امني خطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي شمالي قطاع غزة  اضافة اعلان
 
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