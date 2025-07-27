الأحد 2025-07-27 09:52 ص
 

اعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

ارشيفية
امتحانات الثانوية العامة في فلسطين
 
الأحد، 27-07-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الأحد، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

اضافة اعلان


وتقدم نحو 46 ألفا من الطلبة في الضفة الغربية، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين إلى امتحانات الثانوية العامة، فيما يحرم الطلبة داخل القطاع من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي، نتيجة استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وتوزع الطلبة على الفروع كالآتي: 28 ألفا في الفرع الأدبي، و14 ألفا في الفرع العلمي، وما تبقى على الفروع الأخرى.


وأكدت التربية الفلسطينية أنه يجري التنظيم لعقد امتحان الثانوية في قطاع غزة حال انتهاء الحرب، موضحا أنه سيتم اليوم الإعلان عن نتائج الطلبة للدورة الثالثة لطلبة غزة، وموعد عقد الدورة الثانية ما بين 13-8 و 16-8.


وبحسب معطيات صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، فإن 16.607 طلاب استُشهدوا و26.271 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير بين 10 مركبات في شارع المدينة

غتاع

منوعات كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان

علم اليابان

عربي ودولي دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية

اةىة

منوعات ألسنة اللهب تُطفئ فرحة العمر.. مأساة عروسين ليلة الزفاف في مصر

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها

تاتاتاتا

منوعات إنقاذ عائلة جزائرية علقت على صخرة بحرية شرق ميناء تيبازة - فيديو

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة



 
 





الأكثر مشاهدة