الثلاثاء 2025-06-24 11:39 م
 

اقتحامات إسرائيلية بالضفة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة المنطقة الشرقية في نابلس وبلدة كفر قليل جنوبيها بشمال الضفة الغربية.اضافة اعلان


كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات شملت بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
 
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