اقتحامات إسرائيلية بالضفة

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات شملت بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
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