اقتحامات إسرائيلية في جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ ومدينة الخليل، إضافة إلى مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف.
وفي قلقيلية، أفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابتين جراء قيام آلية عسكرية إسرائيلية بدهس مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام المدينة.
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