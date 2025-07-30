اقتحامات إسرائيلية في جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأربعاء- حملة اقتحامات واسعة شملت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت مدينة جنين ودوار السينما ، ومخيم العين غرب نابلس، وبلدة بيت فوريك شرق المدينة، حيث اعتقلت الفتى محمد مليطات بعد دهم منزله، حسب مواقع فلسطينية اضافة اعلان





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ ومدينة الخليل، إضافة إلى مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف.



وفي قلقيلية، أفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابتين جراء قيام آلية عسكرية إسرائيلية بدهس مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام المدينة.