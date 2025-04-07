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اقتحامات واسعة بالضفة وحملة التهجير مستمرة بمخيم نور شمس

لقطة من تشييع الطفل عامر ربيع في رام الله
لقطة من تشييع الطفل عامر ربيع في رام الله
 
الإثنين، 07-04-2025 09:10 ص
الوكيل الإخباري-  نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، اقتحامات واسعة في الضفة الغربية تخللتها حملات اعتقال، في وقت تواصل فيه تهجير السكان من مخيم نور شمس شرقي طولكرم.اضافة اعلان


واقتحمت قوات الاحتلال المدن الرئيسية من شمال الضفة إلى جنوبها مرورًا بوسطها، كما داهمت عدة مخيمات.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدن نابلس وقلقيلية في الشمال، ورام الله والبيرة في الوسط، والخليل وبيت لحم في الجنوب، إضافة إلى مخيمات الجلزون وقلنديا وشعفاط.
في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المخفية، وحاصرت بناية سكنية وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المدمع.

ودفعت القوات المقتحمة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة نابلس، ودهمت عدة مناطق، في حين أكدت مصادر إعلامية أن دوي انفجارات سُمع في أنحاء مختلفة من المدينة أثناء عملية الاقتحام.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة في مخيم بلاطة بعبوة ناسفة، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مدينة قلقيلية، ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها أسيرًا محررًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات الجلزون والأمعري وقلنديا في رام الله، ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين خلال حملات دهم وتفتيش.

وتأتي هذه الاقتحامات قبل ساعات من إضراب شامل دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية، رفضًا للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

في سياق متصل، شيّع فلسطينيون مساء الأحد جثمان الطفل عامر ربيع (14 عامًا) من بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال مساء أمس.

كما أُصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال قرب البلدة ذاتها.

وذكر رئيس بلدية ترمسعيا، أديب شلبي، لوسائل إعلام، أن الشهيد وأحد المصابين يحملان الجنسية الأميركية.

وقد نشر الجيش الإسرائيلي صورًا قال إنها توثّق استهداف فلسطينيين في ترمسعيا، مبررًا إطلاق النار عليهم بـ"إلقاء الحجارة على الجنود".

على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية لوسائل إعلام بأن قوات الاحتلال طالبت عددًا من سكان مخيم نور شمس شرقي طولكرم بإخلاء منازلهم.

وأكدت المصادر أن الاحتلال احتجز عددًا من الشبان في حي المنشية، ومنع آخرين من العودة إلى منازلهم، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على المخيم وسكانه منذ أكثر من شهرين.

وتشن قوات الاحتلال منذ أسابيع هجومًا واسعًا على مخيمات شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها وتهجير عشرات الآلاف من سكانها.

الجزيرة
 
gnews

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