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اقتحامات واعتداءات بالخليل

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 09:53 م

الوكيل الإخباري-   افادت مصادر للجزيرة ان مستوطنون يهدمون قبورا في جورة الخيل التابعة لبلدة سعير شمال شرق الخليل.

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واضافت ان قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

 
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