اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من قرية مردا شمال سلفيت، عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على المواطنين.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشبان: أسامة محمد طاهر سليمان، وأحمد رسمي سميح خفش، وعادل حسن شحادة.
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