الأحد 2025-07-13 11:39 ص
 

اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
 
الأحد، 13-07-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من قرية مردا شمال سلفيت، عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على المواطنين.

وأفادت مصادر  بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشبان: أسامة محمد طاهر سليمان، وأحمد رسمي سميح خفش، وعادل حسن شحادة.

اضافة اعلان

 

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين أثناء الاقتحام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ثب

فن ومشاهير "اعتذار" الممثل باسم ياخور عن تصريحات سياسية سابقة يشعل ضجة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة

أخبار محلية إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة

ري

فن ومشاهير شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تعبيرية

أخبار محلية إعلان هام للراغبين بالحصول على إعفاء من دفع رسوم تصريح العامل/ العاملة المنزلية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في التشريح والأنسجة

ءير

منوعات مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع - فيديو

كاظم الساهر

فن ومشاهير لا صحة لشائعات وفاة الفنان كاظم الساهر



 
 





الأكثر مشاهدة