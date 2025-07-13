اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من قرية مردا شمال سلفيت، عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على المواطنين.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشبان: أسامة محمد طاهر سليمان، وأحمد رسمي سميح خفش، وعادل حسن شحادة.

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