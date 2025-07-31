اقتحامات واعتقالات شمالي الضفة

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم بلاطة في نابلس.



وأضافت أن القوات المقتحمة نفذت اعتقالات في مخيم بلاطة ومدينة قلقيلية.