الخميس 2025-07-31 11:45 ص
 

اقتحامات واعتقالات شمالي الضفة

اقتحامات واعتقالات شمالي الضفة
ارشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم بلاطة في نابلس.

وأضافت أن القوات المقتحمة نفذت اعتقالات في مخيم بلاطة ومدينة قلقيلية.
 
 
gnews

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