اقتحامات واعتقالات في الضفة وهدم منشآت سكنية وتجارية بالقدس

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في عدد من المواقع، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينيا، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

اضافة اعلان