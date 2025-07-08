الثلاثاء 2025-07-08 06:08 م
 

اقتحامات واعتقالات في الضفة وهدم منشآت سكنية وتجارية بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس
قوات الاحتلال
 
الثلاثاء، 08-07-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-    شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في عدد من المواقع، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينيا، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

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وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وهدمت بناية قيد الإنشاء في ضاحية السلام، تضم 15 محلا تجاريا و8 شقق سكنية، تعود ملكيتها للمواطنين محمد غيث وياسين أبو شمسية.

 
 
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فلسطين اقتحامات واعتقالات في الضفة وهدم منشآت سكنية وتجارية بالقدس



 
 





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