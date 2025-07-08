اقتحامات واعتقالات في الضفة وهدم منشآت سكنية وتجارية بالقدس

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وهدمت بناية قيد الإنشاء في ضاحية السلام، تضم 15 محلا تجاريا و8 شقق سكنية، تعود ملكيتها للمواطنين محمد غيث وياسين أبو شمسية.
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