اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد وقرية بيت إيبا، واعتقلت ستة أسرى محررين، وهم: عاصم بشكار، ومصطفى أبو سالم، وحسام قطناني، وعبد العزيز أبو سعدة، وبهاء الدين دبوس، وعدنان أبو شوشة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واحتجزت العشرات من المواطنين في قرية حوسان غربًا.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة هشام ديرية، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال دهمت منازل عدة في قرية حوسان غربًا، واحتجزت نحو 30 فلسطينيًا في ساحة مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة المطينة عند المدخل الشرقي، حيث أخضعتهم لتحقيق ميداني، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالًا، فيما احتجزت عددًا من المواطنين في قرية شقبا غربًا.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مدحت صالح أبو شريفة (33 عامًا)، عقب دهم وتفتيش منزله في المخيم.
وأضافت المصادر ذاتها أن تلك القوات داهمت عددًا من المنازل في المخيم وفتشتها.
بالتزامن مع ذلك، دهمت قوات الاحتلال منازل عدة في قرية شقبا، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت خمسة مواطنين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات كفر نعمة وبيت لقيا وشبتين غرب رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.
