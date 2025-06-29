الأحد 2025-06-29 07:47 ص
 

اقتحامات وتفجيرات.. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفة الغربية

من آثار الدمار الذي أحدثه الاحتلال في مخيم جنين
من آثار الدمار الذي أحدثه الاحتلال في مخيم جنين
 
الأحد، 29-06-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم العديد من المناطق، كما فجّر منزلًا في مخيم جنين، في حين هاجم مستوطنون منزلًا جنوبي نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين وقوات الاحتلال عند أطراف قرية تل جنوب نابلس، كما أفادت المصادر باستمرار اعتداء المستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوبي مدينة نابلس.

وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا أمس منزل عائلة صوفان وطلبوا من أفراد العائلة مغادرته، كما نصبوا خيمة أمام المنزل بهدف ترهيب جميع سكان القرية.

من جهة أخرى، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت على تفجير منزل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حين أشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى تصاعد كثيف للدخان تزامنًا مع دوي صوت الانفجار في أنحاء مختلفة من مدينة جنين.

وأضافت الوكالة أن جرافات الاحتلال واصلت هدم المنازل في المخيم، حيث كانت قد دمرت العديد من المنازل خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار خطة أعلنها الاحتلال في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري تقضي بهدم نحو 95 منزلًا.

ونقلت الوكالة عن بلدية جنين تأكيدها "هدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل داخل المخيم، والتسبب بتدمير جزئي لعشرات المنازل والممتلكات (منذ يناير/ كانون الثاني الماضي)، مما جعلها غير صالحة للسكن دون إعادة إعمارها".

أما مدينة طولكرم (شمال)، فذكرت الوكالة أنها "تشهد على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة"، في ظل استمرار الحصار المشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ مخطط يقضي بهدم 106 مبانٍ في كلا المخيمين.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد أطلق جيش الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وفي باقي أنحاء الضفة الغربية، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، فاقتحم شمالًا بلدات عنبتا وبلعا شرق طولكرم، وعتيل ودير الغصون شمال المدينة، وكذلك قرية باقة الحطب الواقعة شرق مدينة قلقيلية، وبلدة عقابا شمال مدينة طوباس.

وفي وسط الضفة، اقتحم الاحتلال قرى في محافظة رام الله، وفي الجنوب اقتحم مخيم الفوّار جنوب مدينة الخليل، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص بين البيوت، كما اقتحم مخيم العروب الواقع شمال المدينة.

وقالت مصادر إن مستوطنين اقتحموا تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا (شرق)، وتجولوا بين المساكن الفلسطينية ضمن سلسلة من ممارساتهم الاستفزازية بحق سكان التجمعات البدوية، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

كما اضطرت ست عائلات فلسطينية للرحيل من مساكنها في خِربة سمرا القريبة من مدينة طوباس شمالي الضفة، وذلك على وقع اعتداءات مستمرة لمستوطنين إسرائيليين ازدادت حدتها في آخر عامين، وفق مسؤول تحدث لوكالة الأناضول.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ذهب

اقتصاد محلي استمرار انخفاض أسعار الذهب محلياً .. إليك التفاصيل

ب

الوفيات وفيات الأحد 29-6-2025

من آثار الدمار الذي أحدثه الاحتلال في مخيم جنين

فلسطين اقتحامات وتفجيرات.. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفة الغربية

ا

اقتصاد محلي طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن من الشعير

أرشيفية لعناصر من الشرطة الإسرائيلية

عربي ودولي تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال كاتس بأوامر إيرانية

ل

اقتصاد محلي طرح عطاء لشراء كميات من القمح

تعبيرية

وظائف شركة صناعية كبرى تعلن عن توفر شاغر لوظيفة "فني كمبيوتر"

ا

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة