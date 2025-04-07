اقتحام إسرائيلي لرام الله والبيرة

وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا مخيم الجلزون شمال رام الله ومخيمي شعفاط وقلنديا شمال القدس المحتلة.
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