اقتحام إسرائيلي لرام الله والبيرة

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الاثنين مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا مخيم الجلزون شمال رام الله ومخيمي شعفاط وقلنديا شمال القدس المحتلة.