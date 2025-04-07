الإثنين 2025-04-07 03:13 ص
 

اقتحام إسرائيلي لرام الله والبيرة

اقتحامات اسرائيلية للضفة الغربية
اقتحامات اسرائيلية للضفة الغربية
 
الإثنين، 07-04-2025 02:37 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الاثنين مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا مخيم الجلزون شمال رام الله ومخيمي شعفاط وقلنديا شمال القدس المحتلة.
 
gnews

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