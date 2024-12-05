اقتحام إسرائيلي لمدينة قلقيلية

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الخميس مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة نشرت قناصين فوق بعض المباني.



وكانت المدينة تعرضت للاقتحام في الليلة السابقة وشهدت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة.



