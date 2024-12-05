اقتحام إسرائيلي لمدينة قلقيلية

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة نشرت قناصين فوق بعض المباني.
وكانت المدينة تعرضت للاقتحام في الليلة السابقة وشهدت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة.
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