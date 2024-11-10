اقتحام إسرائيلي لنابلس

وبحسب المصادر نفسها، اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم عسكر شرقي المدينة.
يأتي اقتحام نابلس بعيد اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية (شمالي الضفة) وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.
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