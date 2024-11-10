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اقتحام إسرائيلي لنابلس

غزة
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 02:52 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في وقت مبكر اليوم الأحد.اضافة اعلان


وبحسب المصادر نفسها، اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم عسكر شرقي المدينة.

يأتي اقتحام نابلس بعيد اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية (شمالي الضفة) وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.
 
gnews

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