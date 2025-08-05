اقتحام "مقام يوسف" في نابلس وهدم مدرسة بطوباس

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الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين لـ"مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن الطواقم تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، وإصابة بحروق، وأخرى نتيجة السقوط من علو، إضافة إلى عدة حالات اختناق بالغاز السام، بينها حالة حرجة لمواطن فلسطيني يبلغ من العمر 60 عاما، حيث نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وجاء الاقتحام وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كثيفة، وتحت غطاء من إطلاق قنابل الغاز والصوت، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى المقام، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية.



من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال مدرسة "العقبة" في قرية العقبة بمحافظة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية، رغم أنها لا تزال قيد الإنشاء وممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية.



وقالت محافظة طوباس في بيان، إن عملية الهدم نفذت دون إشعار مسبق، ما أدى إلى تدمير معظم المبنى، الذي كان من المفترض أن يخدم طلاب القرية والمناطق المجاورة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، واعتداء على جهود تنموية دولية.



ويذكر أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات الهدم في الضفة الغربية، بذريعة "عدم الترخيص"، ضمن محاولات مستمرة لتهجير العائلات الفلسطينية.

