الآلاف في بلجيكا يطالبون بحصار عسكري شامل على إسرائيل

06:21 ص

الوكيل الإخباري- احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجًا على مواصلة إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار بهجماتها على قطاع غزة، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل عليها.





واجتمع آلاف المحتجين في محطة قطارات في بروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورا.



وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وساروا في وقت لاحق نحو ساحة "جان ري" القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل.