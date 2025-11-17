الإثنين 2025-11-17 08:35 ص
 

الآلاف في بلجيكا يطالبون بحصار عسكري شامل على إسرائيل

مظاهرة في بروكسل تضامنا مع الشعب الفلسطيني
 
الإثنين، 17-11-2025 06:21 ص
الوكيل الإخباري-   احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجًا على مواصلة إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار بهجماتها على قطاع غزة، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل عليها.اضافة اعلان


واجتمع آلاف المحتجين في محطة قطارات في بروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورا.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وساروا في وقت لاحق نحو ساحة "جان ري" القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل.
 
 
