الآلاف في بلجيكا يطالبون بحصار عسكري شامل على إسرائيل

واجتمع آلاف المحتجين في محطة قطارات في بروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورا.
وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وساروا في وقت لاحق نحو ساحة "جان ري" القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل.
